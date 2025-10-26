Педри рассказал, чего ждёт от игры «Реала» в грядущем «эль класико»

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился ожиданиями от игры мадридского «Реала» в очном матче команд, который состоится сегодня, 26 октября. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«В отличие от прошлого года, я думаю, что на этот раз в «эль класико» встретятся две команды, одинаково хорошо прессингующие. С момента прихода Флика мы были верны своему подходу: интенсивный прессинг, владение мячом, контроль ритма за счёт владения мячом. Мы ожидаем, что «Реал» также будет прессинговать, тем более что на своём поле они всегда стараются навязать свой ритм. В этом нынешнем сезоне они почти все матчи начинали с прессинга, и мы ожидаем от них того же сейчас», — приводит слова Педри Madrid Universal на своей странице в социальной сети X.

