Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
18:00 Мск
Литвинов – о дерби с ЦСКА: как будто опоздали на игру

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда проиграла ЦСКА (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«В первые 20 минут нашей команды просто не было на поле. Как будто опоздали на игру. Конечно, непозволительно начинать такие игры подобные образом. Потом мы сплотились, проявили характер, забили два мяча, но даже для ничьей этого не хватило. Тяжело отыгрываться в дерби с 0:3. Почему так получилось? Знаете, в футболе так бывает. Иногда ловишь волну — и у тебя все получается, каждая передача доходит до адресата, каждый отскок в твою пользу. И вот ЦСКА поймал эту волну с первой секунды. А у нас, наоборот, игра не пошла, не могли толком выйти из обороны. Команды топ-уровня должны справляться с таким напором соперника, быть похитрее, уметь перестроиться, где-то выждать паузу. Потому что в такие моменты ты теряешься, не понимаешь, что вообще происходит. Это был урок, который все должны усвоить, тогда подобное точно не повторится», – приводит слова Литвинова официальный сайт клуба.

