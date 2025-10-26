Скидки
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
«МЮ» интересен Павлович, «Бавария» хочет получить € 80 млн за футболиста — Caught Offside

«МЮ» интересен Павлович, «Бавария» хочет получить € 80 млн за футболиста — Caught Offside
«Манчестер Юнайтед» обозначил полузащитника «Баварии» Александара Павловича в качестве новой трансферной цели. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, препятствием на пути потенциального перехода 21-летнего футболиста в английский клуб может стать его цена, поскольку «Бавария» оценивает Павловича в € 80 млн. «Красные дьяволы» рассматривают немецкого футболиста в качестве долгосрочной замены для Каземиро.

Подчёркивается маловероятность покупки Павловича зимой, однако трансфер может состояться летом 2026 года.

В нынешнем сезоне Павлович принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Mirror: Рэтклифф заблокировал переход Левандовского в «МЮ», в игроке заинтересован Аморим

Сколько стоят молодые футболисты:

