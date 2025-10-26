«Акрон» — «Локомотив»: хозяева открыли счёт на 42-й минуте

В эти минуты идёт матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов из Москвы. На данный момент счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый мяч в игре забил футболист «Акрона» Беншимол на 42-й минуте.

После 12 туров чемпионата России «Акрон» набрал 11 очков и занимает 12 место в турнирной таблице. «Локомотив» имеет в своём активе 26 очков и располагается на второй строчке. Возглавляет турнирную таблицу ЦСКА, у которого 27 очков.