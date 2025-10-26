Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» — «Локомотив»: хозяева открыли счёт на 42-й минуте

«Акрон» — «Локомотив»: хозяева открыли счёт на 42-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов из Москвы. На данный момент счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Перерыв
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42'    

Первый мяч в игре забил футболист «Акрона» Беншимол на 42-й минуте.

После 12 туров чемпионата России «Акрон» набрал 11 очков и занимает 12 место в турнирной таблице. «Локомотив» имеет в своём активе 26 очков и располагается на второй строчке. Возглавляет турнирную таблицу ЦСКА, у которого 27 очков.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Акрон» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android