«Ливерпуль» рассматривает двух игроков из АПЛ в качестве замены для Салаха — FI

Скауты «Ливерпуля» высоко оценивают игровые качества крайнего нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо и вингера «Ньюкасла» Энтони Гордона. Мерсисайдцы усилили интерес к этих футболистам из-за сомнений в будущем 33-летнего Мохамеда Салаха в клубе. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «красные» ценят умение Семеньо и Гордона проникать в штрафную, а также способность играть на нескольких позициях в атаке.

В нынешнем сезоне Семеньо принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Гордон сыграл 10 матчей во всех соревнованиях, где забил четыре гола и сделал ассист.

Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов ИГРАТЬ

Рекорды «Ливерпуля»: