Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» рассматривает двух игроков из АПЛ в качестве замены для Салаха — FI

«Ливерпуль» рассматривает двух игроков из АПЛ в качестве замены для Салаха — FI
Комментарии

Скауты «Ливерпуля» высоко оценивают игровые качества крайнего нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо и вингера «Ньюкасла» Энтони Гордона. Мерсисайдцы усилили интерес к этих футболистам из-за сомнений в будущем 33-летнего Мохамеда Салаха в клубе. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «красные» ценят умение Семеньо и Гордона проникать в штрафную, а также способность играть на нескольких позициях в атаке.

В нынешнем сезоне Семеньо принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Гордон сыграл 10 матчей во всех соревнованиях, где забил четыре гола и сделал ассист.

Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranyn2wyv1
Материалы по теме
Слот — о Салахе: главное, что он всегда забивает за «Ливерпуль»

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android