Силва – перед матчем с «Астон Виллой»: мы обрели стабильность в обороне

Силва – перед матчем с «Астон Виллой»: мы обрели стабильность в обороне
Комментарии

Капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о состоянии команды перед матчем 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором его клубу предстоит встретиться с «Астон Виллой».

«Мы обрели свой ритм и стабильность в обороне. Это даёт игрокам в атаке свободу в выборе своих действий. Я всегда говорю, что когда оборона стабильна, когда команда правильно обороняется, то можно выигрывать футбольные матчи. Именно этого нам долгое время не хватало в прошлом сезоне, и именно к этому мы возвращаемся — к стабильности», – приводит слова Силвы Daily Mail.

После восьми сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Новости. Футбол
