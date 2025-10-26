Скидки
Винисиус обратился к болельщикам «Реала» в преддверии «эль класико»

Винисиус обратился к болельщикам «Реала» в преддверии «эль класико»
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор обратился к болельщикам «сливочных» за день до матча 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной».

26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
«До завтра, мадридисты. Насладитесь этим», — написал бразилец в своём аккаунте в социальной сети.

Игра между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск.

После девяти туров Примеры «Реал» набрал 24 очка и занимает первое место. «Барселона» заработала 22 очка и располагается на второй строчке. В минувшем туре команда Хаби Алонсо победила «Хетафе» (1:0), а подопечные Ханс-Дитера Флика обыграли «Жирону» (2:1).

Ямаль выложил фото с разгневанными болельщиками «Реала» в преддверии «эль класико»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

