Силва – о Стоунзе: он особенный игрок
Капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о своём товарище по команде, защитнике Джоне Стоунзе перед матчем 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором его клубу предстоит встретиться с «Астон Виллой».
Англия — Премьер-лига . 9-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Джон — это тот, кого трудно найти в качестве центрального защитника любой топ-команде. Это мой девятый сезон в «Манчестер Сити», и когда Джон в форме, то команда всегда играет намного лучше. Это не совпадение. Он особенный игрок. Ему просто нужно набрать форму. Я уверен, что если он будет здоров, то будет очень важным элементом команды», – приводит слова Силвы Daily Mail.
После восьми сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 16 очков.
