«Реал» хочет игрока, как Ламин». Пике поддержал Ямаля, критикуемого за слова о «сливочных»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике призвал отнестись с пониманием к поведению нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля, допустившего резкие слова в отношении мадридского «Реала» в преддверии «эль класико» в 10-м туре чемпионата Испании.

«Давайте примем Ламина Ямаля таким, какой он есть. Очевидно, что он ещё наберётся опыта, ведь в 18 лет никто не ведёт себя, как в 38 лет.

Его слова о «Реале»? Это [реакция] понятно. Они хотели, чтобы у них был собственный Ламин», — приводит слова Пике журналист Жерар Ромеро на своей странице в социальной сети X.

Ранее 18-летний футболист, отвечая на вопрос, напоминает ли команда «Порсинос» из испанского медиафутбольного турнира Kings League «Реал», сказал: «Да, разумеется. Они жульничают и жалуются».

