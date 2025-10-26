Доннарумма сделал выбор между Холандом и Мбаппе

Вратаря «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумму попросили сделать выбор между форвардом «горожан» Эрлингом Холандом и нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе. Итальянский футболист играл вместе с Мбаппе за «ПСЖ» с 2021 по 2024 год.

«Эрлинг левша, поэтому он уже отличается от Килиана. Им обоим трудно противостоять. Так что сложно выбрать. Но я бы предпочёл, чтобы Эрлинг играл за мою команду», — приводит слова Доннаруммы Daily Mail.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и двумя результативными передачами. Мбаппе сыграл 15 матчей во всех соревнованиях, где забил 16 мячей и сделал два ассиста.

