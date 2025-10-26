Скидки
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Робертсон – о поражении от «Брентфорда»: нельзя приезжать и рассчитывать, что будет просто

Робертсон – о поражении от «Брентфорда»: нельзя приезжать и рассчитывать, что будет просто
31-летний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался после поражения своей команды в матче 9-го тура английской Премьер-лиги от «Брентфорда» (2:3).

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Уаттара – 5'     2:0 Шейд – 45'     2:1 Керкез – 45+5'     3:1 Тьяго – 60'     3:2 Салах – 89'    

«Нельзя приезжать в Брентфорд и рассчитывать на то, что будет просто, потому что они всегда готовы бороться, всегда готовы играть в штрафной, когда дело касается стандартных положений. Они всегда одинаковы и очень хороши в этом компоненте. Соперник использовал длинные передачи, а наша линия обороны не всегда с этим справлялась. Мы продолжали бороться, но этого было недостаточно», – приводит слова Робертсона официальный сайт клуба.

После девяти сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

