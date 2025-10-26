Робертсон – о поражении от «Брентфорда»: нельзя приезжать и рассчитывать, что будет просто

31-летний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался после поражения своей команды в матче 9-го тура английской Премьер-лиги от «Брентфорда» (2:3).

«Нельзя приезжать в Брентфорд и рассчитывать на то, что будет просто, потому что они всегда готовы бороться, всегда готовы играть в штрафной, когда дело касается стандартных положений. Они всегда одинаковы и очень хороши в этом компоненте. Соперник использовал длинные передачи, а наша линия обороны не всегда с этим справлялась. Мы продолжали бороться, но этого было недостаточно», – приводит слова Робертсона официальный сайт клуба.

После девяти сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.