Робертсон – о поражении от «Брентфорда»: нельзя приезжать и рассчитывать, что будет просто
Поделиться
31-летний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался после поражения своей команды в матче 9-го тура английской Премьер-лиги от «Брентфорда» (2:3).
Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Уаттара – 5' 2:0 Шейд – 45' 2:1 Керкез – 45+5' 3:1 Тьяго – 60' 3:2 Салах – 89'
«Нельзя приезжать в Брентфорд и рассчитывать на то, что будет просто, потому что они всегда готовы бороться, всегда готовы играть в штрафной, когда дело касается стандартных положений. Они всегда одинаковы и очень хороши в этом компоненте. Соперник использовал длинные передачи, а наша линия обороны не всегда с этим справлялась. Мы продолжали бороться, но этого было недостаточно», – приводит слова Робертсона официальный сайт клуба.
После девяти сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 октября 2025
-
15:29
-
15:28
-
15:16
-
15:15
-
15:13
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:41
-
14:32
-
14:30
-
14:14
-
14:10
-
14:02
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:48
-
13:48
-
13:24
-
13:14
-
13:07
-
13:00
-
12:59
-
12:43
-
12:28
-
12:24
-
12:24
-
12:15
-
12:15
-
12:12
-
12:00
-
11:48
-
11:45