Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всегда жажду большего!» Роналду лаконично отреагировал на свой 950-й гол в карьере

«Всегда жажду большего!» Роналду лаконично отреагировал на свой 950-й гол в карьере
Комментарии

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы в матче 6-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Хазмом» (2:0), в котором 40-летний футболист забил свой 950-й гол в карьере.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 6-й тур
25 октября 2025, суббота. 21:00 МСК
Аль-Хазм
Ар-Расс
Окончен
0 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Феликс – 25'     0:2 Роналду – 88'    

«Рад помочь команде победить и забить 950-й гол. Всегда жажду большего!» — написал португалец на своей странице в социальной сети X.

Роналду отметился 808 голами на клубном уровне и 142 мячами в составе национальной команды.

В нынешнем сезоне Про-Лиги нападающий принял участие в шести матчах, в которых забил шесть голов. Один раз Роналду поразил ворота соперника с пенальти. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Материалы по теме
«Это самое важное, что есть в жизни». Роналду раскрыл секрет своего спортивного долголетия

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android