«Всегда жажду большего!» Роналду лаконично отреагировал на свой 950-й гол в карьере
Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы в матче 6-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Хазмом» (2:0), в котором 40-летний футболист забил свой 950-й гол в карьере.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 6-й тур
25 октября 2025, суббота. 21:00 МСК
Аль-Хазм
Ар-Расс
Окончен
0 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Феликс – 25' 0:2 Роналду – 88'
«Рад помочь команде победить и забить 950-й гол. Всегда жажду большего!» — написал португалец на своей странице в социальной сети X.
Роналду отметился 808 голами на клубном уровне и 142 мячами в составе национальной команды.
В нынешнем сезоне Про-Лиги нападающий принял участие в шести матчах, в которых забил шесть голов. Один раз Роналду поразил ворота соперника с пенальти. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.
Лучший бомбардир в мировом футболе:
