Робертсон – о спаде в игре «Ливерпуля»: нам нужно работать усерднее, всё просто

31-летний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о неудовлетворительных результатах команды в последних матчах после поражения в матче 9-го тура английской Премьер-лиги от «Брентфорда» (2:3).

«Нам нужно работать усерднее, всё просто. Когда ты играешь в таком футбольном клубе, люди требуют результатов. Болельщики ездят по стране, и я гарантирую, что многие из них были во Франкфурте. Они тратят огромные деньги, чтобы приехать и поддержать нас. В трудный момент единственный способ — работать ещё усерднее, бегать ещё больше и играть ещё лучше. Именно это мы должны делать, потому что результаты последних пяти-шести игр были далеко не самыми радостными. Только мы можем вытащить себя из этой ситуации. Поэтому, начиная со среды, отдыхать точно не будем», – приводит слова Робертсона официальный сайт клуба.

После девяти сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.