«Барселона» может купить Гринвуда, скауты «блауграны» следят за игроком — The Sun

«Барселона» может подписать нападающего «Марселя» Мэйсона Гринвуда. Скауты сине-гранатовых наблюдали за английским футболистом во время матча 8-го тура чемпионата Франции с «Гавром» (6:2), в котором он сделал покер. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, скауты каталонского клуба были впечатлены выступлением 24-летнего игрока. Подчёркивается, что «Барселона» следила за Гринвудом ещё в 2023 году, когда он перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Хетафе» на правах аренды.
В нынешнем сезоне Гринвуд принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
