Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» может купить Гринвуда, скауты «блауграны» следят за игроком — The Sun

«Барселона» может купить Гринвуда, скауты «блауграны» следят за игроком — The Sun
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» может подписать нападающего «Марселя» Мэйсона Гринвуда. Скауты сине-гранатовых наблюдали за английским футболистом во время матча 8-го тура чемпионата Франции с «Гавром» (6:2), в котором он сделал покер. Об этом сообщает The Sun.

Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 22:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
6 : 2
Гавр
Гавр
0:1 Кехта – 24'     1:1 Гринвуд – 35'     2:1 Гринвуд – 67'     3:1 Гринвуд – 72'     4:1 Гринвуд – 76'     5:1 Ваш – 88'     5:2 Туре – 90+2'     6:2 Мурильо – 90+3'    
Удаления: нет / Льорис – 34'

По информации источника, скауты каталонского клуба были впечатлены выступлением 24-летнего игрока. Подчёркивается, что «Барселона» следила за Гринвудом ещё в 2023 году, когда он перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Хетафе» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Гринвуд принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
Mirror: Рэтклифф заблокировал переход Левандовского в «МЮ», в игроке заинтересован Аморим

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android