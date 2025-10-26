Игрок «Акрона» Беншимол в издевательской манере отпраздновал гол в ворота «Локомотива»

Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол в издевательской манере отпраздновал гол, забитый «Локомотиву» на 42-й минуте очного матча команд в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Также во время празднования у 23-летнего футболиста спустились шорты, однако полузащитник тольяттинской команды Максим Кузьмин подбежал к Беншимолу и поправил его шорты.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

В нынешнем сезоне РПЛ нападающий «Акрона» принял участие в семи матчах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Игра проходит на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов из Москвы.

