Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Акрона» Беншимол в издевательской манере отпраздновал гол в ворота «Локомотива»

Игрок «Акрона» Беншимол в издевательской манере отпраздновал гол в ворота «Локомотива»
Комментарии

Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол в издевательской манере отпраздновал гол, забитый «Локомотиву» на 42-й минуте очного матча команд в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42'     1:1 Монтес – 67'    

Также во время празднования у 23-летнего футболиста спустились шорты, однако полузащитник тольяттинской команды Максим Кузьмин подбежал к Беншимолу и поправил его шорты.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

В нынешнем сезоне РПЛ нападающий «Акрона» принял участие в семи матчах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Игра проходит на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов из Москвы.

Материалы по теме
«Балтика» гостит у проблемного «Пари НН»! Команда Талалаева в погоне за лидерами РПЛ! LIVE
Live
«Балтика» гостит у проблемного «Пари НН»! Команда Талалаева в погоне за лидерами РПЛ! LIVE

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android