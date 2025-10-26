Скидки
Главная Футбол Новости

«Акрон» — «Локомотив», результат матча 26 октября 2025, счёт 1:1, 13-й тур РПЛ — 2025/2026

«Акрон» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ
Завершился матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Игра прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов из Москвы. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42'     1:1 Монтес – 67'    

Первый мяч в игре забил 23-летний нападающий «Акрона» и сборной Кабо-Верде Беншимол на 42-й минуте. На 67-й минуте мексиканский защитник «Локомотива» Сесар Монтес сравнял счёт.

После 13 туров чемпионата России «Акрон» набрал 12 очков и занимает 12 место в турнирной таблице. «Локомотив» имеет в своём активе 27 очков и располагается на второй строчке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Комментарии
