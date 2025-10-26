Защитник «Локомотива» Монтес пропустит матч с «Зенитом» в РПЛ
Защитник «Локомотива» Сесар Монтес не сможет принять участие в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» из-за перебора жёлтых карточек. Предупреждение, полученное в игре 13-го тура соревнования с «Акроном» (1:1), стало четвёртым для мексиканского футболиста в нынешнем сезоне.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42' 1:1 Монтес – 67'
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
На 67-й минуте встречи с тольяттинской командой Монтес забил гол. На 87-й минуте защитник получил жёлтую карточку за удар по ногам нападающего соперника Беншимола.
Матч «Зенитом» и «Локомотивом» состоится в субботу, 1 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:15 мск.
Комментарии
