«Кайрат» стал чемпионом Казахстана во второй раз подряд

Алма-атинский «Кайрат» стал чемпионом Казахстана второй раз подряд. В заключительном, 26-м туре соревнования, команда Рафаэля Уразбахтина сыграла вничью с «Астаной» со счётом 1:1. Этого результата хватило «Кайрату», чтобы защитить чемпионский титул.

Алма-атинский клуб набрал 59 очков и остался на первом месте в лиге. «Астана» заработала 57 очков и расположилась на второй строчке. Замкнул тройку лидеров с 54 очками костанайский «Тобол».

Команда из Астаны открыла счёт в матче на 14-й минуте. Забитым мячом отметился Марин Томасов. Однако на 55-й минуте 17-летний нападающий Дастан Сатпаев восстановил равновесие.

