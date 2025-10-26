Капелло – о матче «Наполи» — «Интер»: из-за несуществующего пенальти баланс игры изменился

Известный футбольный тренер Фабио Капелло высказался о назначенном пенальти в ворота «Интера» в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Наполи».

«Действительно, из-за несуществующего пенальти баланс игры изменился, тот самый. Благодаря реализованному пенальти, Де Брёйне вывел команду из тупика. Верно также и то, что это не должно и не может служить оправданием для «нерадзурри». Если не считать Бастони, попавшего в перекладину, и Думфриса, попавшего в штангу, «Интер» был неузнаваем. У «Наполи» оставалось пространство для контратак. Больше всего меня удивило отсутствие баланса в игре «Интера». Именно это преимущество позволило Лаутаро и его товарищам по команде одержать семь побед подряд во всех турнирах», – приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

После восьми сыгранных матчей в чемпионате Италии «Интер» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Наполи» лидирует в чемпионате, имея в своём активе 18 очков.