Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В «Барселоне» признают, что Ямаль «перешёл черту» высказываниями про «Реал» — Marca

В «Барселоне» признают, что нападающий команды Ламин Ямаль «перешёл черту» своими последними высказываниями про мадридский «Реал» в преддверии «эль класико» (26 октября). Об этом сообщает Marca.

Напомним, ранее 18-летний футболист, отвечая на вопрос, напоминает ли команда «Порсинос» из испанского медиафутбольного турнира Kings League «Реал», сказал: «Да, разумеется. Они жульничают и жалуются».

По информации источника, в каталонском клубе считают, что Ямаль повысил уровень напряжения и сосредоточил внимание общественности на своих нефутбольных поступках. В «Барселоне» осознают наличие у 18-летнего игрока огромного таланта, но понимают, что следует ограничить его появления вне поля.

Чем уникален Ламин Ямаль: