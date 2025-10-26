Скидки
В «Барселоне» признают, что Ямаль «перешёл черту» высказываниями про «Реал» — Marca

В «Барселоне» признают, что Ямаль «перешёл черту» высказываниями про «Реал» — Marca
Аудио-версия:
В «Барселоне» признают, что нападающий команды Ламин Ямаль «перешёл черту» своими последними высказываниями про мадридский «Реал» в преддверии «эль класико» (26 октября). Об этом сообщает Marca.

Напомним, ранее 18-летний футболист, отвечая на вопрос, напоминает ли команда «Порсинос» из испанского медиафутбольного турнира Kings League «Реал», сказал: «Да, разумеется. Они жульничают и жалуются».

По информации источника, в каталонском клубе считают, что Ямаль повысил уровень напряжения и сосредоточил внимание общественности на своих нефутбольных поступках. В «Барселоне» осознают наличие у 18-летнего игрока огромного таланта, но понимают, что следует ограничить его появления вне поля.

Ямаль не исключил, что «Барселона» может разгромить «Реал» со счётом 4:0 в «эль класико»
Ямаль выложил фото с разгневанными болельщиками «Реала» в преддверии «эль класико»
«Они жульничают и жалуются». Ямаль сравнил «Реал» с командой из испанской медиалиги

