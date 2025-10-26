«Локомотив» спасался от поражения в последних пяти матчах РПЛ

«Локомотиву» удавалось переломить ход неудачно складывающихся матчей в последних пяти встречах Мир Российской Премьер-Лиги, в которых команда уступала в счёте, сообщает Opta Sport.

Железнодорожники начали эту серию в прошлом сезоне в матче с «Ростовом» (1:1), а в этом продолжили камбеками с «Балтикой» (1:1), «Ахматом» (1:1), московским «Динамо» (5:3) и «Акроном» (1:1).

В последний раз у «Локомотива» была более длительная серия камбеков в 2006 году и состояла из 6 матчей подряд.

После 13 туров чемпионата России «Локомотив» имеет в своём активе 27 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице.