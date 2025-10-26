«Локомотив» спасался от поражения в последних пяти матчах РПЛ
Поделиться
«Локомотиву» удавалось переломить ход неудачно складывающихся матчей в последних пяти встречах Мир Российской Премьер-Лиги, в которых команда уступала в счёте, сообщает Opta Sport.
Железнодорожники начали эту серию в прошлом сезоне в матче с «Ростовом» (1:1), а в этом продолжили камбеками с «Балтикой» (1:1), «Ахматом» (1:1), московским «Динамо» (5:3) и «Акроном» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42' 1:1 Монтес – 67'
В последний раз у «Локомотива» была более длительная серия камбеков в 2006 году и состояла из 6 матчей подряд.
После 13 туров чемпионата России «Локомотив» имеет в своём активе 27 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 октября 2025
-
16:50
-
16:45
-
16:44
-
16:35
-
16:30
-
16:28
-
16:21
-
16:21
-
16:20
-
16:17
-
16:07
-
16:05
-
15:58
-
15:54
-
15:54
-
15:37
-
15:29
-
15:28
-
15:16
-
15:15
-
15:13
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:41
-
14:32
-
14:30
-
14:14
-
14:10
-
14:02
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:48