Капелло – об игре «Интера»: они часто выглядели неорганизованными

Известный футбольный тренер Фабио Капелло высказался об игре «Интера» в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Наполи».
«Они часто выглядели неорганизованными, а те, кто вышел на замену, на этот раз скорее мешали, чем помогали. Вместо того чтобы искать скорость, вышедшие на замену игроки слишком много возили мяч. Ошибки — часть любого сезона, и ничего не было поставлено под угрозу. «Милан» тоже сбавил темп в матче с «Пизой», а «Интер» оступился в матче с действующими чемпионами. У «нерадзурри» есть всё необходимое, чтобы немедленно встать на ноги. Без единства и целеустремленности они далеко не продвинутся», – приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.
После восьми сыгранных матчей в чемпионате Италии «Интер» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Наполи» лидирует в чемпионате, имея в своём активе 18 очков.
- 26 октября 2025
-
16:50
-
16:45
-
16:44
-
16:35
-
16:30
-
16:28
-
16:21
-
16:21
-
16:20
-
16:17
-
16:07
-
16:05
-
15:58
-
15:54
-
15:54
-
15:37
-
15:29
-
15:28
-
15:16
-
15:15
-
15:13
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:41
-
14:32
-
14:30
-
14:14
-
14:10
-
14:02
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:48