Капелло – об игре «Интера»: они часто выглядели неорганизованными

Известный футбольный тренер Фабио Капелло высказался об игре «Интера» в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Наполи».

«Они часто выглядели неорганизованными, а те, кто вышел на замену, на этот раз скорее мешали, чем помогали. Вместо того чтобы искать скорость, вышедшие на замену игроки слишком много возили мяч. Ошибки — часть любого сезона, и ничего не было поставлено под угрозу. «Милан» тоже сбавил темп в матче с «Пизой», а «Интер» оступился в матче с действующими чемпионами. У «нерадзурри» есть всё необходимое, чтобы немедленно встать на ноги. Без единства и целеустремленности они далеко не продвинутся», – приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

После восьми сыгранных матчей в чемпионате Италии «Интер» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Наполи» лидирует в чемпионате, имея в своём активе 18 очков.