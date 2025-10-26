«Балтика» в гостях не смогла обыграть «Пари НН» в матче 13-го тура РПЛ

Завершился матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари НН» и «Балтика». Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев. Матч закончился со счётом 0:0.

После 13 игр Российской Премьер-Лиги команда Алексея Шпилевского набрала семь очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Подопечные Андрея Талалаева заработали 24 очка и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Пари НН» проиграл «Акрону» со счётом 0:1, а «Балтика» разгромила «Рубин» (3:0).

