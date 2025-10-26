Скидки
Пари НН — Балтика, результат матча 26 октября 2025, счет 0:0, 13-й тур РПЛ 2025/2026

«Балтика» в гостях не смогла обыграть «Пари НН» в матче 13-го тура РПЛ
Завершился матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари НН» и «Балтика». Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев. Матч закончился со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград

После 13 игр Российской Премьер-Лиги команда Алексея Шпилевского набрала семь очков и занимает предпоследнее, 15-е место. Подопечные Андрея Талалаева заработали 24 очка и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Пари НН» проиграл «Акрону» со счётом 0:1, а «Балтика» разгромила «Рубин» (3:0).

Самые титулованные футбольные клубы России:

