Угальде — лидер РПЛ по победным голам с минувшего сезона, Лусиано Гонду — второй

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде является лидером Мир Российской Премьер-Лиги по победным голам (с учётом статистики с сезона-2024/2025). Футболист забил девять подобных мячей. Об этом информирует телеграм-канал красно-белых.

На втором месте по этому показателю находится нападающий «Зенита» Лусиано Гонду. Он забил восемь победных голов. Замыкает тройку лидеров форвард «Рубина» Мирлинд Даку (7).

Угальде выступает в составе московской команды с зимы 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

