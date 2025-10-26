Дмитрий Сенников объяснил потерю очков «Локомотива» в матче с «Акроном»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников объяснил потерю очков в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1).

«Локомотив» играл хорошо, было преимущество, просто многое не забили. Первый тайм был с преимуществом, да и во втором, когда пришлось отыгрываться. Пропустили с аута — полустандарта, не доглядели. Единственная ошибка, которую допустили. А в конце и Комличенко, и Батраков могли забить, были хорошие моменты. Да, потеряли очки, но игра «Локомотива» радует. Даже на последних минутах было желание победить. Команда понимает, чтобы бороться за первое место, надо выигрывать в каждом матче», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.