Дмитрий Сенников объяснил потерю очков «Локомотива» в матче с «Акроном»

Комментарии

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников объяснил потерю очков в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42'     1:1 Монтес – 67'    

«Локомотив» играл хорошо, было преимущество, просто многое не забили. Первый тайм был с преимуществом, да и во втором, когда пришлось отыгрываться. Пропустили с аута — полустандарта, не доглядели. Единственная ошибка, которую допустили. А в конце и Комличенко, и Батраков могли забить, были хорошие моменты. Да, потеряли очки, но игра «Локомотива» радует. Даже на последних минутах было желание победить. Команда понимает, чтобы бороться за первое место, надо выигрывать в каждом матче», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

