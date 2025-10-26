Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников: серия «Локо» без поражений обнадёживает — мы раньше по 20 матчей не проигрывали

Сенников: серия «Локо» без поражений обнадёживает — мы раньше по 20 матчей не проигрывали
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о беспроигрышной серии железнодорожников. Команда Михаила Галактионова не потерпела ни одного поражения в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Беспроигрышная серия «Локомотива» обнадёживает. Помню, в своё время, в чемпионские годы, мы по 20 матчей подряд не проигрывали. Это говорит, что «Локомотив» в хорошей форме, появилась стабильность. В предыдущие два года начинали хорошо, а потом случались провалы. Сейчас вроде удаётся их избежать, самое главное — поражений нет», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Дмитрий Сенников объяснил потерю очков «Локомотива» в матче с «Акроном»

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android