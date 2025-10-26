Сенников: серия «Локо» без поражений обнадёживает — мы раньше по 20 матчей не проигрывали

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о беспроигрышной серии железнодорожников. Команда Михаила Галактионова не потерпела ни одного поражения в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Беспроигрышная серия «Локомотива» обнадёживает. Помню, в своё время, в чемпионские годы, мы по 20 матчей подряд не проигрывали. Это говорит, что «Локомотив» в хорошей форме, появилась стабильность. В предыдущие два года начинали хорошо, а потом случались провалы. Сейчас вроде удаётся их избежать, самое главное — поражений нет», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Золотая» эра «Локомотива»: