Симеоне – о контракте Альвареса: вижу, что он рад быть в клубе

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о будущем в составе команды 25-летнего аргентинского нападающего Хулиана Альвареса.

«Я не вмешиваюсь в контракты, но вижу, что он рад быть в клубе. Клуб знает, что для него лучше. Я вижу, что Хулиан полностью предан своему делу», – приводит слова Симеоне Фабрицио Романо в своём аккаунте социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес «Барселона», а агент футболиста рассказывал, что Альварес остаётся привержен клубу.

В нынешнем сезоне игрок провёл 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал три голевые передачи.