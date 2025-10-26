Галактионов отметил, что поле повлияло на ход игры в матче «Локомотива» с «Акроном»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о влиянии поля на стадионе в Саранске на игру железнодорожников в матче с «Акроном» (1:1) в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

– Перед матчем все говорили про состояние поля. Что в итоге показала игра?

– Безусловно, что поле было не совсем идеальным, мягко говоря. Очень мягкое. Соответственно, это большое влияние оказывает на связочно‑мышечный аппарат. Есть определённая реакция у футболистов. Оно, безусловно, повлияло на ход игры. В какие‑то моментах старались действовать проще, — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В следующем туре «Локомотив» встретится с «Зенитом». Игра состоится 1 ноября. В свою очередь, «Акрон» сыграет с «Ростовом» (1 ноября). На текущий момент железнодорожники с 27 очками занимают первое место, а красно-чёрные с 12 очками располагаются на 12-й строчке.

