Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов отметил, что поле повлияло на ход игры в матче «Локомотива» с «Акроном»

Галактионов отметил, что поле повлияло на ход игры в матче «Локомотива» с «Акроном»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о влиянии поля на стадионе в Саранске на игру железнодорожников в матче с «Акроном» (1:1) в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42'     1:1 Монтес – 67'    

– Перед матчем все говорили про состояние поля. Что в итоге показала игра?
– Безусловно, что поле было не совсем идеальным, мягко говоря. Очень мягкое. Соответственно, это большое влияние оказывает на связочно‑мышечный аппарат. Есть определённая реакция у футболистов. Оно, безусловно, повлияло на ход игры. В какие‑то моментах старались действовать проще, — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В следующем туре «Локомотив» встретится с «Зенитом». Игра состоится 1 ноября. В свою очередь, «Акрон» сыграет с «Ростовом» (1 ноября). На текущий момент железнодорожники с 27 очками занимают первое место, а красно-чёрные с 12 очками располагаются на 12-й строчке.

Материалы по теме
Дмитрий Сенников объяснил потерю очков «Локомотива» в матче с «Акроном»

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android