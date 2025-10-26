Скидки
Сенников — о дисквалификации Монтеса: перед «Зенитом» хуже потерять Баринова и Батракова

Сенников — о дисквалификации Монтеса: перед «Зенитом» хуже потерять Баринова и Батракова
Комментарии

Экс-футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался о дисквалификации Сесара Монтеса перед матчем с «Зенитом».

«С «Зенитом» вместо Монтеса выпустят или Погостнова, или Морозова, замену найдут. Было бы страшнее потерять Баринова или Батракова. Это была бы огромная потеря. В матче с «Балтикой» я видел, как «Локомотив» играет без своих четырёх ведущих игроков, это, конечно, совсем другая игра. Хорошо, что центральная ось останется. Может быть, травму получит Воробьёв, но на этот случай есть Комличенко, который его заменит», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Локомотив» спасался от поражения в последних пяти матчах РПЛ
