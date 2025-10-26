Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Зенит» — «Динамо» М: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 26 октября, состоится матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро.

«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Фернандес, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Маухуб, Сергеев, Тюкавин.

После 12 матчей чемпионата России команда Сергея Семака набрала 23 очка и занимает четвёртое место. Подопечные Валерия Карпина заработали 16 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Зенит» разгромил «Сочи» со счётом 3:0, а «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (2:2).

