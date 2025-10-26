«Это катастрофа и ужас». Дзюба раскритиковал состояние поля в Саранске

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба подверг критике состояние поля на стадионе в Саранске, где сегодня, 26 октября, тольяттинская команда сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Спасибо болельщикам, очень классная атмосфера. Но поле — это катастрофа и ужас. Такое поле последний раз было в Воронеже, болото. Ненормально, что у 3-4 человек спазм задней поверхности. Это преступление — играть на таком поле», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В следующем туре «Акрон» сыграет с «Ростовом» (1 ноября). В свою очередь, «Локомотив» встретится с «Зенитом». Игра состоится 1 ноября. На текущий момент железнодорожники с 27 очками занимают первое место, а красно-чёрные с 12 очками располагаются на 12-й строчке.

