Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это катастрофа и ужас». Дзюба раскритиковал состояние поля в Саранске

«Это катастрофа и ужас». Дзюба раскритиковал состояние поля в Саранске
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба подверг критике состояние поля на стадионе в Саранске, где сегодня, 26 октября, тольяттинская команда сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42'     1:1 Монтес – 67'    

«Спасибо болельщикам, очень классная атмосфера. Но поле — это катастрофа и ужас. Такое поле последний раз было в Воронеже, болото. Ненормально, что у 3-4 человек спазм задней поверхности. Это преступление — играть на таком поле», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В следующем туре «Акрон» сыграет с «Ростовом» (1 ноября). В свою очередь, «Локомотив» встретится с «Зенитом». Игра состоится 1 ноября. На текущий момент железнодорожники с 27 очками занимают первое место, а красно-чёрные с 12 очками располагаются на 12-й строчке.

Материалы по теме
Галактионов отметил, что поле повлияло на ход игры в матче «Локомотива» с «Акроном»

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android