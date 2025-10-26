Эдегор — перед игрой с «Кристал Пэлас»: сегодня нам нужно выложиться по полной

26-летний полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о предстоящей игре 9-го тура английской Премьер-лиги, в которой его команде предстоит встретиться с «Кристал Пэлас».

«Мы знаем, что сегодня нам нужно выложиться по полной, чтобы сыграть с «Кристал Пэлас». В последнее время они показывают отличные результаты, и, на мой взгляд, то, чего они добились, — это и есть красота футбола. Они хорошо начали этот сезон, но, на мой взгляд, у них всегда была отличная команда. У них хорошие, техничные игроки, и они действительно превратились в сплочённую команду. Тренер отлично справляется — он сделал их очень сильной командой, с которой трудно играть, потому что они мало что позволяют сопернику в обороне, но при этом могут атаковать. Теперь у них есть физическая сила, особенно в атаке с Матетой, так что играть с ними непросто. Это ещё одно серьёзное испытание для нас», – приводит слова Эдегора официальный сайт клуба.

После восьми сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 19 очков. «Кристал Пэлас» занимает девятое место с 13 очками.