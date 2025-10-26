Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого ушёл от поражения на 90+10-й минуте матча Суперлиги

Завершился матч 28-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, и «Далянь Инбо». Игра проходила на стадионе «Шанхай Стэдиум». Матч закончился со счётом 2:2.

Гости открыли счёт на 25-й минуте встречи. На 39-й минуте нападающий Лю Чжужунь укрепил преимущество «Далянь Инбо». На 43-й минуте полузащитник «Шанхай Шэньхуа» У Си сократил отставание в счёте. На 90+10-й минуте форвард хозяев Андре забил с пенальти.

После 28 матчей китайской Суперлиги подопечные Слуцкого набрали 58 очков и на текущий момент занимают третье место. На первой строчке располагается «Шанхай Порт», заработавший 60 очков после 28 игр. До конца чемпионата осталось два тура.

Российские футболисты за рубежом: