«Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле» в матче 9-го тура АПЛ

Завершён матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали бирмингемцы. Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер (Ашингтон).

Единственный гол в этой встрече забил Мэтти Кэш на 19-й минуте.

После этой игры «Астон Вилла» с 15 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 16 очками находится на четвёртой строчке.

В следующем туре «вилланы» 1 ноября сыграют в гостях с «Ливерпулем», «горожане» 2 ноября примут на своём поле «Борнмут».