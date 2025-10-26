Скидки
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Манчестер Сити, результат матча 26 октября 2025, счёт 1:0, 9-й тур чемпионата Англии 2025/2026

«Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле» в матче 9-го тура АПЛ
Комментарии

Завершён матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали бирмингемцы. Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер (Ашингтон).

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Кэш – 19'    

Единственный гол в этой встрече забил Мэтти Кэш на 19-й минуте.

После этой игры «Астон Вилла» с 15 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 16 очками находится на четвёртой строчке.

В следующем туре «вилланы» 1 ноября сыграют в гостях с «Ливерпулем», «горожане» 2 ноября примут на своём поле «Борнмут».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Новости. Футбол
