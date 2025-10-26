Скидки
Эдегор — об игре «Арсенала» в обороне: наши защитники — настоящие звери

26-летний полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор высказался об игре команды в обороне перед матчем 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором клубу предстоит встретиться с «Кристал Пэлас».

«На протяжении всего сезона команда отлично играла в обороне, и мы хотим продолжать в том же духе, а также совершенствоваться во всех возможных аспектах. Я слышал, что за последние три игры в наши ворота был нанесён всего один удар, и это невероятно. В этом сезоне мы девять раз сыграли «на ноль» и пропустили всего три гола в 12 матчах. Для меня это сводится к множеству различных аспектов: организации, упорному труду, коммуникации — всего понемногу. Мы уже давно работаем вместе, и все знают наши принципы. Кроме того, нам помогает то, что наши защитники — настоящие звери! Но мы обороняемся всей командой, включая полузащитников. Это единое целое, которое хорошо работает вместе, поэтому нам гораздо проще действовать компактно и обороняться так, как мы это делаем», – приводит слова Эдегора официальный сайт клуба.

После восьми сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 19 очков.

