Тедеев рассказал о характере повреждения, полученного Дзюбой в игре с «Локомотивом»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о характере повреждения у форварда Артёма Дзюбы, которое он получил в матче 13‑го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (1:1). Нападающий был заменён на 62-й минуте встречи.

— Конечно, нам нужна была победа. Мы стремились к ней и были близки. Понятно, что «Локомотив» — очень сильная команда. Было вязкое и тяжёлое поле. В этой ситуации мы потеряли игроков, и Артём попросил замену, и Кузьмин, то же самое, почувствовал определённое мышечное напряжение в задней поверхности бедра. У них тоже игрок ушёл именно из‑за этой проблемы. Когда вязкое поле, нагрузка на заднюю поверхность бедра бывает приличной.

– Что касается эпопеи с травмой Дзюбы, как можете это прокомментировать?

– Человек просто хотел доиграть какое‑то определённое время, но я понимал, что этого делать нельзя. Подозвал его к себе и объяснил, что он является для нас важной фигурой всегда и везде. Но не в такой ситуации, так как можем потерять его вдолгую. Он хорошо всё понимает. Думаю, решение с его стороны и с нашей было правильным.

– Насколько серьёзное повреждение?

– Повреждения нет. Он и после первого тайма чувствовал напряжение определённое, потому что поле не такого качества, которое должно быть, — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

