Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
18:00 Мск
Борнмут — Ноттингем Форест, результат матча 26 октября 2025, счёт 2:0, 9-й тур чемпионата Англии 2025/2026

«Борнмут» обыграл «Ноттингем Форест» в 9-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Ноттингем Форест». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали футболисты «Борнмута». Матч состоялся на стадионе «Виталити» (Борнмут). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Таверньер – 25'     2:0 Крупи – 40'    

Маркус Таверньер открыл счёт на 25-й минуте, Эли Крупи на 40-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Борнмут» с 18 очками располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ноттингем Форест» с пятью очками находится на 18-й строчке.

В следующем туре «вишни» 2 ноября сыграют в гостях с «Манчестер Сити», «лесники» 1 ноября примут на своём поле «Манчестер Юнайтед».

Новости. Футбол
