«Борнмут» обыграл «Ноттингем Форест» в 9-м туре АПЛ

Завершён матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Ноттингем Форест». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали футболисты «Борнмута». Матч состоялся на стадионе «Виталити» (Борнмут). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлем Барроттом.

Маркус Таверньер открыл счёт на 25-й минуте, Эли Крупи на 40-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Борнмут» с 18 очками располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ноттингем Форест» с пятью очками находится на 18-й строчке.

В следующем туре «вишни» 2 ноября сыграют в гостях с «Манчестер Сити», «лесники» 1 ноября примут на своём поле «Манчестер Юнайтед».