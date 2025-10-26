Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсенал — Кристал Пэлас, результат матча 26 октября 2025, счёт 1:0, 9-й тур чемпионата Англии 2025/2026

«Арсенал» переиграл «Кристал Пэлас» благодаря голу Эберечи Эзе
Комментарии

Окончен матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли лондонские «Арсенал» и «Кристал Пэлас». В этой игре со счётом 1:0 победили лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Брамэлл.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Эзе – 39'    

На 39-й минуте забитым мячом отметился Эберечи Эзе.

После этой игры «Арсенал» с 22 очками располагается на первом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Кристал Пэлас» с 13 очками находится на 10-й строчке.

В следующем туре «канониры» 1 ноября сыграют в гостях с «Бёрнли», «стекольщики» в тот же день дома встретятся с «Брентфордом».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Голы Салаха и Керкеза не помогли «Ливерпулю» избежать поражения от «Брентфорда»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android