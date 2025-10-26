«Арсенал» переиграл «Кристал Пэлас» благодаря голу Эберечи Эзе

Окончен матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли лондонские «Арсенал» и «Кристал Пэлас». В этой игре со счётом 1:0 победили лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс». В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Брамэлл.

На 39-й минуте забитым мячом отметился Эберечи Эзе.

После этой игры «Арсенал» с 22 очками располагается на первом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Кристал Пэлас» с 13 очками находится на 10-й строчке.

В следующем туре «канониры» 1 ноября сыграют в гостях с «Бёрнли», «стекольщики» в тот же день дома встретятся с «Брентфордом».