Дубль ван де Вена помог «Тоттенхэму» разромить «Эвертон» в матче АПЛ

Окончен матч 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Эвертоном» (Ливерпуль) и «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). Победу в матче одержали лондонцы — 3:0. Игра состоялась на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Крэйг Поусон.

Микки ван де Вен открыл счёт на 19-й минуте, а на 45+6-й минуте он оформил дубль. Папе Матар Сарр забил третий мяч лондонцев на 89-й минуте.

После этой игры «Эвертон» с 11 очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 17 очками находится на третьей строчке.

В следующем туре «ириски» 3 ноября сыграют в гостях с «Сандерлендом», «шпоры» 1 ноября примут на своём поле «Челси».