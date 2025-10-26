Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эвертон — Тоттенхэм Хотспур, результат матча 26 октября 2025, счёт 0:3, 9-й тур чемпионата Англии 2025/2026

Дубль ван де Вена помог «Тоттенхэму» разромить «Эвертон» в матче АПЛ
Комментарии

Окончен матч 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Эвертоном» (Ливерпуль) и «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон). Победу в матче одержали лондонцы — 3:0. Игра состоялась на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Крэйг Поусон.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 ван де Вен – 19'     0:2 ван де Вен – 45+6'     0:3 Сарр – 89'    

Микки ван де Вен открыл счёт на 19-й минуте, а на 45+6-й минуте он оформил дубль. Папе Матар Сарр забил третий мяч лондонцев на 89-й минуте.

После этой игры «Эвертон» с 11 очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Тоттенхэм Хотспур» с 17 очками находится на третьей строчке.

В следующем туре «ириски» 3 ноября сыграют в гостях с «Сандерлендом», «шпоры» 1 ноября примут на своём поле «Челси».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Арсенал» переиграл «Кристал Пэлас» благодаря голу Эберечи Эзе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android