Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максименко сравнялся с Филимоновым по числу игр за «Спартак»

Максименко сравнялся с Филимоновым по числу игр за «Спартак»
Комментарии

Для вратаря «Спартака» Александра Максименко матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», в котором его команда одержала победу (1:0), стал 211-м в составе красно-белых. Футболист сравнялся по этому показателю с легендарным вратарём московской команды Александром Филимоновым, сообщает официальный сайт клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'    

Максименко и Филимонов замыкают топ-3 по этому показателю. Выше них в списке находятся Владимир Маслаченко, у которого 220 сыгранных матчей, и Ринат Дасаев (425).

Александр Максименко выступает за основную команду красно-белых с 2016 года. В нынешнем сезоне футболист отыграл без замен в составе своей команды все 13 матчей чемпионата России.

Материалы по теме
В «Спартаке» отреагировали на победу красно-белых над «Оренбургом» в 13-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android