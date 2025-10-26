Максименко сравнялся с Филимоновым по числу игр за «Спартак»

Для вратаря «Спартака» Александра Максименко матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», в котором его команда одержала победу (1:0), стал 211-м в составе красно-белых. Футболист сравнялся по этому показателю с легендарным вратарём московской команды Александром Филимоновым, сообщает официальный сайт клуба.

Максименко и Филимонов замыкают топ-3 по этому показателю. Выше них в списке находятся Владимир Маслаченко, у которого 220 сыгранных матчей, и Ринат Дасаев (425).

Александр Максименко выступает за основную команду красно-белых с 2016 года. В нынешнем сезоне футболист отыграл без замен в составе своей команды все 13 матчей чемпионата России.