«Байер» обыграл «Фрайбург» в матче 8-го тура Бундеслиги

Завершён матч 8-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Фрайбург». Победу со счётом 2:0 одержали «аспириновые». Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» (Леверкузен). В роли главного арбитра выступил Харм Осмерс (Ганновер).

Эрнест Поку открыл счёт на 22-й минуте, Эдмон Тапсоба на 52-й минуте удвоил преимущество команды. Гости доигрывали матч в меньшинстве после удаления защитника Филиппа Линхарта на 74-й минуте.

После этой игры «Байер» с 17 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Фрайбург» с девятью очками находится на 11-й строчке.

В следующем туре «аспириновые» 1 ноября сыграют в гостях с «Баварией», «орлы» в тот же день на выезде встретятся с «Унионом».