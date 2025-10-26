Скидки
Главная Футбол Новости

Байер — Фрайбург, результат матча 26 октября 2025, счёт 2:0, 8-й тур чемпионата Германии 2025/2026

«Байер» обыграл «Фрайбург» в матче 8-го тура Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 8-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Фрайбург». Победу со счётом 2:0 одержали «аспириновые». Встреча состоялась на стадионе «БайАрена» (Леверкузен). В роли главного арбитра выступил Харм Осмерс (Ганновер).

Германия — Бундеслига . 8-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Поку – 22'     2:0 Тапсоба – 52'    
Удаления: нет / Линхарт – 74'

Эрнест Поку открыл счёт на 22-й минуте, Эдмон Тапсоба на 52-й минуте удвоил преимущество команды. Гости доигрывали матч в меньшинстве после удаления защитника Филиппа Линхарта на 74-й минуте.

После этой игры «Байер» с 17 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Фрайбург» с девятью очками находится на 11-й строчке.

В следующем туре «аспириновые» 1 ноября сыграют в гостях с «Баварией», «орлы» в тот же день на выезде встретятся с «Унионом».

