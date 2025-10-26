Вратарь «Кайрата» обнял промахнувшегося соперника в чемпионском матче

Вратарь алма-атинского «Кайрата» Темирлан Анарбеков обнял игрока «Астаны», промахнувшегося по воротам в самом конце матча 26-го тура чемпионата Казахстана. Встреча закончилась со счётом 1:1, что позволило «Кайрату» второй год подряд стать чемпионом страны.

Команда из Астаны открыла счёт в матче на 14-й минуте. Забитым мячом отметился Марин Томасов. Однако на 55-й минуте 17-летний нападающий Дастан Сатпаев восстановил равновесие.

Алма-атинский клуб набрал 59 очков и остался на первом месте в лиге. «Астана» заработала 57 очков и расположилась на второй строчке. Замкнул тройку лидеров с 54 очками костанайский «Тобол».