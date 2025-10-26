«Реал» М — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 10-го тура Ла Лиги

Сегодня, 26 октября, состоится матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Реал»: Куртуа, Вальверде, Милитао, Хёйсен, Каррерас, Тчуамени, Камавинга, Гюлер, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.

«Барселона»: Щенсны, Кунде, Эрик Гарсия, Кубарси, Бальде, де Йонг, Педри, Фермин, Ямаль, Рашфорд, Ферран.

После девяти туров чемпионата Испании «Реал» набрал 24 очка и занимает первое место. «Барселона» заработала 22 очка и располагается на второй строчке в Ла Лиге.