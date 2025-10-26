Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос пропустит матч с московским «Динамо» из-за травмы

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос пропустит матч с московским «Динамо» из-за травмы
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что защитник петербургской команды Дуглас Сантос пропустит матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» из-за травмы. Встреча состоится сегодня, 26 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'    

— Сантоса нет даже в запасе, что произошло?
— На предыгровом занятии получил повреждение. В ближайшее время поймём, насколько всё серьезно, и объявим дополнительно, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После 12 матчей чемпионата России команда Сергея Семака набрала 23 очка и занимает пятое место. Подопечные Валерия Карпина заработали 16 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Зенит» разгромил «Сочи» со счётом 3:0, а «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (2:2).

Материалы по теме
«Зенит» — «Динамо» М: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android