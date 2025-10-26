Защитник «Зенита» Дуглас Сантос пропустит матч с московским «Динамо» из-за травмы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что защитник петербургской команды Дуглас Сантос пропустит матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» из-за травмы. Встреча состоится сегодня, 26 октября.

— Сантоса нет даже в запасе, что произошло?

— На предыгровом занятии получил повреждение. В ближайшее время поймём, насколько всё серьезно, и объявим дополнительно, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После 12 матчей чемпионата России команда Сергея Семака набрала 23 очка и занимает пятое место. Подопечные Валерия Карпина заработали 16 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Зенит» разгромил «Сочи» со счётом 3:0, а «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (2:2).