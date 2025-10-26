Защитник «Зенита» Дуглас Сантос пропустит матч с московским «Динамо» из-за травмы
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что защитник петербургской команды Дуглас Сантос пропустит матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» из-за травмы. Встреча состоится сегодня, 26 октября.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26' 1:1 Мостовой – 42'
— Сантоса нет даже в запасе, что произошло?
— На предыгровом занятии получил повреждение. В ближайшее время поймём, насколько всё серьезно, и объявим дополнительно, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
После 12 матчей чемпионата России команда Сергея Семака набрала 23 очка и занимает пятое место. Подопечные Валерия Карпина заработали 16 очков и располагаются на восьмой строчке.
В минувшем туре «Зенит» разгромил «Сочи» со счётом 3:0, а «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (2:2).
Комментарии
- 26 октября 2025
-
18:33
-
18:25
-
18:18
-
18:12
-
18:04
-
18:02
-
18:00
-
17:59
-
17:47
-
17:36
-
17:30
-
17:28
-
17:17
-
17:12
-
17:12
-
17:04
-
16:50
-
16:45
-
16:44
-
16:35
-
16:30
-
16:28
-
16:21
-
16:21
-
16:20
-
16:17
-
16:07
-
16:05
-
15:58
-
15:54
-
15:54
-
15:37
-
15:29
-
15:28
-
15:16