Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» обратился к болельщикам после ничьей с «Акроном» в 13-м туре РПЛ

«Локомотив» обратился к болельщикам после ничьей с «Акроном» в 13-м туре РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба московского «Локомотива» обратилась к болельщикам команды после ничьей железнодорожников с «Акроном» (1:1) в рамках 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Фролов из Москвы.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42'     1:1 Монтес – 67'    

«Продолжаем идти без поражений, но, к сожалению, сегодня потеряли важные очки. Постараемся сделать всё ради победы в следующей игре. Спасибо всем за поддержку», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале «Локомотива».

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками в 13 турах. У команды семь побед, шесть ничьих и ни одного поражения. «Краснодар» отстаёт от железнодорожников на одно очко, имея игру в запасе.

Материалы по теме
У «Локо» вместо первого места — потеря с аутсайдером! И минус важный игрок перед «Зенитом»
У «Локо» вместо первого места — потеря с аутсайдером! И минус важный игрок перед «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android