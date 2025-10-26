«Локомотив» обратился к болельщикам после ничьей с «Акроном» в 13-м туре РПЛ

Пресс-служба московского «Локомотива» обратилась к болельщикам команды после ничьей железнодорожников с «Акроном» (1:1) в рамках 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Фролов из Москвы.

«Продолжаем идти без поражений, но, к сожалению, сегодня потеряли важные очки. Постараемся сделать всё ради победы в следующей игре. Спасибо всем за поддержку», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале «Локомотива».

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками в 13 турах. У команды семь побед, шесть ничьих и ни одного поражения. «Краснодар» отстаёт от железнодорожников на одно очко, имея игру в запасе.