Олимпик Лион — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Штутгарт — Майнц, результат матча 26 октября 2025, счёт 2:1, 8-й тур чемпионата Германии 2025/2026

«Штутгарт» переиграл «Майнц» в 8-м туре Бундеслиги
Комментарии

Окончен матч 8-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Майнц». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «швабы». Встреча состоялась на стадионе «Штутгарт Арена» (Штутгарт). В качестве главного арбитра матча выступил Феликс Цвайер (Берлин).

Германия — Бундеслига . 8-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
2 : 1
Майнц
Майнц
0:1 Амири – 41'     1:1 Фюрих – 45+4'     2:1 Ундав – 80'    

Надим Амири на 41-й минуте реализовал пенальти и вывел гостей вперёд, Крис Фюрих на 45+4-й минуте сравнял счёт, а победный гол на 79-й минуте забил Дениз Ундав.

После этой игры «Штутгарт» с 18 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Майнц» с четырьмя очками находится на 16-й строчке.

В следующем туре «швабы» 1 ноября сыграют в гостях с клубом «РБ Лейпциг», «карнавальники» в тот же день примут на своём поле «Вердер».

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Новости. Футбол
Все новости RSS

