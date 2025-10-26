«Штутгарт» переиграл «Майнц» в 8-м туре Бундеслиги

Окончен матч 8-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Майнц». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «швабы». Встреча состоялась на стадионе «Штутгарт Арена» (Штутгарт). В качестве главного арбитра матча выступил Феликс Цвайер (Берлин).

Надим Амири на 41-й минуте реализовал пенальти и вывел гостей вперёд, Крис Фюрих на 45+4-й минуте сравнял счёт, а победный гол на 79-й минуте забил Дениз Ундав.

После этой игры «Штутгарт» с 18 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Майнц» с четырьмя очками находится на 16-й строчке.

В следующем туре «швабы» 1 ноября сыграют в гостях с клубом «РБ Лейпциг», «карнавальники» в тот же день примут на своём поле «Вердер».