Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
18:00 Мск
«Пусть шарфик «Локомотива» перед игрой снимает». Артём Дзюба — комментатору матча РПЛ

«Пусть шарфик «Локомотива» перед игрой снимает». Артём Дзюба — комментатору матча РПЛ
Форвард «Акрона» Артём Дзюба высказался о ничьей тольяттинцев с московским «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Фролов из Москвы.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42'     1:1 Монтес – 67'    

«Потрясающая атмосфера. Спасибо болельщикам. Единственное подпортило, что поле безобразное. Прямо болото. Считаю, если бы не все наши перестановочки, мы бы могли дожать «Локомотив». На будущее комментатору — когда комментирует, пусть шарфик «Локомотива» перед игрой снимает. Говорил, что у нас медленные игроки или ещё что-то», — приводит слова Дзюбы Rusfootball.

«Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 12 очков в 13 встречах. «Локомотив» занимает первое место с 27 набранными очками.

