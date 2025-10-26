«Пусть шарфик «Локомотива» перед игрой снимает». Артём Дзюба — комментатору матча РПЛ

Форвард «Акрона» Артём Дзюба высказался о ничьей тольяттинцев с московским «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Фролов из Москвы.

«Потрясающая атмосфера. Спасибо болельщикам. Единственное подпортило, что поле безобразное. Прямо болото. Считаю, если бы не все наши перестановочки, мы бы могли дожать «Локомотив». На будущее комментатору — когда комментирует, пусть шарфик «Локомотива» перед игрой снимает. Говорил, что у нас медленные игроки или ещё что-то», — приводит слова Дзюбы Rusfootball.

«Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 12 очков в 13 встречах. «Локомотив» занимает первое место с 27 набранными очками.