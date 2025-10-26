Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 на 26 октября

Сегодня, 26 октября, состоялись два финальных матча 16-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги 26 октября:

«СКА-Хабаровск» – «Факел» – 1:0;

«Родина» – «Ротор» – 0:0.

По состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу Первой лиги возглавляет воронежский «Факел», на счету которого 33 очка после 16 матчей. Вторую строчку занимает екатеринбургский «Урал», у которого 30 очков после 15 игр. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «Спартак» Кострома (30) и «Родина» (27). Замыкает турнирную таблицу «Чайка» из Песчанокопского с 11 очками после 16 встреч.