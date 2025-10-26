Тедеев раскритиковал судейское решение в концовке матча «Акрона» с «Локомотивом»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о ничьей своих подопечных с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, раскритиковав решение главного арбитра матча Антона Фролова. Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

— Нам надо двигаться дальше, работать над собой. Парни, которые сегодня судили… Хорошие пацаны, видно, что‑то знают в этом деле, безусловно. Но такую атаку встречную останавливать, которая была у нас… Мы выбегали «три в два», причём оба соперника были на нашей половине поля. Нельзя в такой ситуации останавливать игру никоим образом. Это самый ключевой момент игры был, на мой взгляд. Категорически нельзя было так поступать. Поставь их (судей) самих играть в футбол и дай пару таких эпизодов, они сами судью уничтожат в такой ситуации (улыбается).

— Это связано с моментом у Беншимола в концовке?

— Конечно. Карточку можно потом показать. Отложи этот момент и дай эту карточку. Мне от этой карточки что? Моим футболистам? Нам надо гол забивать. Футбол состоит из атак. Ты останавливаешь атаку и портишь характер игры, — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».