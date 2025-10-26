Скидки
Главная Футбол Новости

Родина — Ротор, результат матча 26 октября 2025, счет 0:0, 16-й тур Первой лиги 2025/2026

«Родина» и «Ротор» не забили голов и сыграли вничью в 16-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 16-го тура Лиги Pari, в котором встречались московская «Родина» и волгоградский «Ротор». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Капленков из Москвы. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Россия — Лига PARI . 16-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
0 : 0
Ротор
Волгоград

После 16 матчей второго по силе дивизиона чемпионата России «Родина» набрала 27 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. В активе «Ротора» 26 очков, команда располагается на пятой строчке.

В следующем туре столичная команда на выезде сыграет с ульяновской «Волгой» 2 ноября. На следующий день волгоградцы примут тульский «Арсенал».

Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
